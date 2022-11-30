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мир

Музей в Лиссабоне предлагает увидеть "Фараонов суперзвёзд"

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Francois Mori/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Нефертити, Клеопатра, Тутанхамон. Музей Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне предлагает фантастическое путешествие длиной в пять тысяч лет. 

На выставке "Фараоны суперзвёзды" можно увидеть более 250 экспонатов из величайших коллекций Европы, узнать реальные истории и легенды о правителях древнего Египта.

Здесь же выставлены письма из переписки египтолога Говарда Картера и коллекционера Галуста Гюльбенкяна.

Экспозиция "Фараоны суперзвезды" приурочена к столетию открытия Картером в Долине Царей близ Луксора гробницы Тутанхамона.

Выставка будет открыта до марта следующего года.