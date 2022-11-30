Доклад IDEA: демократия по всему миру разрушается

Демократия по всему миру разрушается. К такому неутешительному выводу пришли в Международном институте демократии и содействия выборам.

Согласно опубликованному отчету, все больше стран отходят от демократии и переходят к авторитаризму.

Мрачная картина характерна не только для молодых и уязвимых стран, но и для давно устоявшихся государств, таких как Индия или США.

Генеральный секретарь института Кевин Касас-Замора считает, что в целом дела в Европе идут хорошо, и что такие страны, как Словения и Молдавия, в последнее время добились значительного прогресса.

Тем не менее за последние пять лет почти половина всех демократий на континенте — в общей сложности 17 стран — претерпели изменения.

В общей картине демократические стандарты в Европе имеют тенденцию к плато, то есть прогресс все еще возможен, но не всегда достижим.

Это может привести к тому, что часть разочарованного общества будет искать другие способы оправдать свои ожидания.

Это недовольство проявляется в очень жестких политических взглядах, которые часто делают часть населения козлами отпущения, и охватывают, в частности, идеи ультраправых партий Кевин Касас-Замора генеральный секретарь института IDEA

Касас-Замора, в прошлом вице-президент Коста-Рики, призывает защищать то, что олицетворяет демократическое общество, например, свободную прессу, честные выборы и систему сдержек и противовесов.

По его мнению, общество должно продолжать расширять и обновлять демократию с помощью таких инициатив, как коллективный обмен мнениями или молодежный активизм.

В мире есть много примеров стойкости общества, когда демократия отсутствует или находится под угрозой: украинцы сопротивляются российской агрессии, иранские женщины борются с теократическим режимом, китайцы протестуют против политики "нулевого ковида", проводимой правительством.

Авторы доклада настаивают на необходимости сохранять бдительность, поскольку демократия в мире все еще хрупка и дела с ней обстоят не лучше чем в 1990 году.