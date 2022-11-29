ЧМ-2022: британское дерби и встреча Иран-США – анонс

На Чемпионате мира по футболу в Катаре стартует последний третий тур группового этапа. Одним из центральных матчей вторника может стать британское дерби – лидер группы сборная Англии сыграет с валлийцами, которых после одного поражения и одной ничьей относят к аутсайдерам турнира.

Англия практически гарантировала себе выход в 1/8 финала, даже в случае поражения от Уэльса с незначительной разницей в забитых мячах. А вот в паре Иран-США конкуренция может оказаться острее: хотя фаворитом встречи букмекеры считают американцев, иранцам будет достаточно сыграть вничью, чтобы остаться на Чемпионате мира и «выписать» своим принципиальным соперникам билет домой.

Примечательно, что Иран считали потенциальным аутсайдером группы B, но ситуация изменилась после матча с валлийцами, который иранские болельщики называют футбольным чудом: сборная Исламской республики победила со счётом 2:0 и в итоге обходит США по очкам.

Нидерланды завершают подготовку к встрече с Катаром на стадионе «Альбейт». Подопечным Луи ван Гала надо набрать всего одно очко, чтобы пройти на следующий этап, а страна-хозяйка в выходные уже обеспечила себе вылет с турнира. Так что перестановки в группе A стали немного сложнее.

Сенегальцам почти наверняка нужно обыграть Эквадор, чтобы выйти из группы, хотя их может устроить и ничья, если Катар обыграет Нидерланды со счетом 2:0.

Команда Луи ван Гала находится в отличном расположении духа. Это неудивительно, ведь они провели уже 17 беспроигрышных матчей. Это международный рекорд и можно со сдержанным оптимизмом ожидать, что Катар-2022 станет хорошим турниром для «оранжевых».