Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте подтвердили готовность поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией. В то же время генеральный секретарь Североатлантического блока заявил, что вхождение Украины в альянс не является приоритетом.

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО:

— Главы диппредставительств альянса поддерживают право Украины на выбор собственного пути и уважают ее стремление стать частью НАТО. Однако сейчас наше внимание сосредоточено на оказании немедленной помощи, пока Украина обороняется от российской агрессии.

Материальная поддержка Атлантического альянса позволила Украине остановить наступление российских войск и возвратить утраченные позиции

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба поблагодарил за помощь и попросил страны НАТО увеличить поставки оружия.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

— Мы ценим то, что было сделано, но война продолжается. Мы доказали, что можем победить Россию. Нам нужны средства противовоздушной обороны: IRIS, Hawks, Patriots, нам нужны трансформаторы.

Североатлантический альянс пообещал помочь Украине пережить зиму, которую, по словам генсека блока, "Россия использует как оружие войны". Страны НАТО пообещали прислать электрогенераторы и содействовать восстановлению разрушенной инфраструктуру.