Украине нужны новые системы ПВОКомментарии
Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте подтвердили готовность поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией. В то же время генеральный секретарь Североатлантического блока заявил, что вхождение Украины в альянс не является приоритетом.
Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО:
— Главы диппредставительств альянса поддерживают право Украины на выбор собственного пути и уважают ее стремление стать частью НАТО. Однако сейчас наше внимание сосредоточено на оказании немедленной помощи, пока Украина обороняется от российской агрессии.
Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба поблагодарил за помощь и попросил страны НАТО увеличить поставки оружия.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:
— Мы ценим то, что было сделано, но война продолжается. Мы доказали, что можем победить Россию. Нам нужны средства противовоздушной обороны: IRIS, Hawks, Patriots, нам нужны трансформаторы.
Североатлантический альянс пообещал помочь Украине пережить зиму, которую, по словам генсека блока, "Россия использует как оружие войны". Страны НАТО пообещали прислать электрогенераторы и содействовать восстановлению разрушенной инфраструктуру.