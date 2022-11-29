Военные будни в Киеве

Без воды и электричества наладить нормальную жизнь в Киеве невозможно… Есть еще районы города, где подача не восстановлена после последнего российского обстрела, а там, где она электричество есть, отключения довольно часты, и подниматься на лифте к примеру может быть рискованно.

Александре и Андрею, живущим на 19-м этаже, приходится носить домой не только воду. Они родители трехмесячных близнецов, и им нужно многое, чтобы держать детей в тепле и обеспечивать им надлежащий уход.

- Электричества у нас нет, как следствие, нет ни отопления, ни воды, ничего, — говорит Александра, — как видите, мы не можем мыть посуду, не можем готовить.

- У нас на балконе замороженные продукты, — показывает Андрей.

- Как холодильник, - добавляет Александра.

- Балкон - холодильник?

- Да, к сожалению.

Вот так молодые супруги ухаживают за детьми, кипятят воду.

- Мы семья, и мы должны пройти через все это вместе, а Украина — моя страна, — говорит Александра. А Андрей добавляет, что, по его мнению, Россия совершает геноцид.

Он и его жена опасаются, что с приближением зимы ситуация ухудшится. В Киеве температура может опускаться до минус 20 градусов Цельсия.