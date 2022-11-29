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Россия

"Союз" вывел на орбиту спутник "в интересах Минобороны России"

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 Euronews
Запуск ракеты-носителя "Союз -2.1б" с космодрома Плесецк 2 ноября
Запуск ракеты-носителя "Союз -2.1б" с космодрома Плесецк 2 ноября   -   Авторское право  AP/Russian Defense Ministry Press Service

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником, запущенная "в интересах Минобороны России" с космодрома Плесецк, выведена на орбиту Пуск состоялся в понедельник в 18:17 мск.

Старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен также космический аппарат "в интересах Минобороны России".

Всего за месяц с Плесецка было запущено уже четыре ракеты с военными спутниками на борту