Останки солдат готовят к обмену

Украинские волонтеры обнаружили около 20 тел погибших российских военнослужащих возле села Долгенькое в Изюмском районе Харьковской области, где весной и летом шли ожесточенные бои.

"Во время поисков погибших в ходе боев украинских военнослужащих мы также обнаружили тела российских солдат, - рассказывает волонтер Алексей Юков. - Российские войска пытались взломать эту оборонительную позицию. Ударили сюда очень сильно артиллерией, потом начали обстрелы с самолетов, а затем запустили сюда пехоту. И пехота тут почти вся и полегла".

Останки нашли в лесу за деревней. Тела были осмотрены, а личные вещи, в частности, деньги и документы, зарегистрированы.

"Это российские солдаты. Некоторые из них были одеты в украинскую форму с пиксельным камуфляжем, на которой были нашиты георгиевские ленточки. Это говорит о том, что они просто надевали, что было, потому что, наверное, надевать было нечего. Может, там мобилизованные были или из тюрем набрали людей и пустили их, можно так сказать, на верную смерть", - считает Алексей.

После судебно-медицинской экспертизы останки российских солдат рассчитывают обменять на тела погибших украинских военных.

"Россия причинила нам огромное горе. Она начала против нас войну, она разрушала наши города и продолжает убивать наших людей. Но мы остаемся людьми даже в такой ситуации и собираем тела военных. И надеемся, что с их стороны также есть мотивация собирать и хотя бы хоронить тела украинских солдат", - говорит волонтер Алексей Юков.

Долгенькое было оккупировано российским войсками 11 июня. Вооруженные силы освободили село спустя три месяца.