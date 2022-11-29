Каток на Красной площади и надежды москвичей на завершение войны

Знаменитый каток и традиционная Рождественская ярмарка открылись на Красной площади в Москве, став важной приметой наступающих Нового года и Рождества. На этот раз отмечать любимые праздники россияне будут в условиях военного вторжения в соседнюю Украину, которое многие из них поддерживают. Посетители катка говорили, что рады его открытию и выразили надежду, что в следующем году война завершится.

Надежда, жительница Москвы: "Даже во время Великой Отечественной войны все равно люди ходили в театр, отдыхали. Это же все для детей делается".

Николай, житель Москвы: "Сейчас тяжелое время для всех. У многих из семьи забрали мужей, сыновей. Ну и как-то надо себя расслабить, чтобы чувствовать себя хорошо".

Ирина, жительница Москвы: "Надеемся, что все-таки мы победим и побыстрее закончится война и все наши ребята вернутся домой живыми и здоровыми и будет мир во всем мире".

Антон, житель Москвы: "Мы надеемся на самое лучшее, на завершение конфликта, на то, что все наши товарищи военные вернутся здоровыми, и, наверное, на мирное какое-то урегулирование отношений, самое главное".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица хоть и воздержится от фейерверков и масштабных уличных концертов в этом году, но тем не менее праздники встретит ярко и нарядно.