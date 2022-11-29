Радужный флаг все-таки появился в Катаре

Радужный флаг все-таки появился на газоне одного из катарских стадионов, несмотря на все старания организаторов Чемпионата мира по футболу.

В понедельник, в ходе встречи между Португалией и Уругваем, на поле выбежал мужчина в футболке супермена. На его груди красовалась надпись "Спасите Украину", а на спине - "Уважение иранским женщинам".

Любители футбола узнали в нем 35-летнего итальянца Марио Ферри, которого на родине прозвали "il falco", то есть ястреб. За последние 12 лет он неоднократно появлялся на полях чемпионатов мира и Лиги чемпионов в неизменной майке супермена, менялись лишь лозунги. Так, в 2014 году на Чемпионате мира в Бразилии Марио Ферри выбежал на газон, показав присутствующим надпись "Спасите детей фавел".

В обычной жизни Марио перепробовал много профессий: работал в ресторане, на дискотеке, в детстве мечтал стать профессиональным футболистом. Но мировую известность приобрёл своими дерзкими выходками.

На этот раз ему не дали долго мешать проведению матча: сотрудники службы безопасности стадиона вывели его, а брошенный на поле радужный флаг подобрал рабочий.

Пока не известно, предъявлены ли ему какие-либо обвинения. Тьерри де Баккер, представитель ФИФА по работе со СМИ, сказал агентству АР, что он "понятия не имеет", что случилось с протестующим. Катарские власти также не стали давать комментариев.