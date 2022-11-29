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США

Вулкан Мауна-Лоа проснулся

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 Вероника Доваль
Действующий вулкан Мауна-Лоа
Действующий вулкан Мауна-Лоа   -   Авторское право  Chelsea Jensen/West Hawaii Today via AP

Впервые почти за 40 лет на Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, вызвав пеплопад на Большом острове и в прилегающих водах. Геологическая служба США заявила, что ситуация пока не угрожает населенным пунктам, находящимся на склонах, но предупредила, что вулкан нестабилен. 

Для местных жителей могут быть опасны ветры, которые несут вулканический газ, мелкий пепел и тонкие стеклянные волокна, известные как волосы Пеле. Мауна-Лоа занимает площадь более 5000 квадратных км, в основном под водой. Вулкан извергался 33 раза с тех пор, как его активность начала регистрироваться в 1843 году.