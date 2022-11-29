В эту среду решится судьба европейского финансирования Венгрии, приостановленного из-за проблем с верховенством закона в стране. 5,8 млрд евро поступали Будапешту на восстановление после пандемии и 7,5 млрд - из Фонда сплочения.

Эти средства необходимы как воздух Венгрии, борющейся с инфляцией в 20%, отмечает Аттила Вайнхардт- аналитик portfolio.hu.

Эта размолвка бросает тень на венгерскую экономику и государственные финансы. Как только она будет разрешена, возможности для маневра в бюджете возрастут Аттила Вайнхардт аналитик portfolio.hu

Правительство Венгрии взяло на себя 17 обязательств по обеспечению надлежащего расходования европейских средств ЕС и предложило дальнейшие шаги по укреплению независимости судебной системы.

По словам главы венгерского офиса неправительственной антикоррупционной организации Transparency International, сделанные правительством Виктора Орбана уступки не следует ни недооценивать, ни переоценивать.

На наш взгляд, это единственный значимый антикоррупционный пакет за последние 12 лет. Но, очевидно, не следует ожидать, что он полностью разрушит систему национального сотрудничества, как это называют в Венгрии Йожеф Петер МАРТИН глава Transparency International в Венгрии

Большинство аналитиков ожидают, что план восстановления Венгрии будет одобрен в принципе, но выделение средств поставят в зависимость от фактической реализации мер, называемых этапами.

7,5 млрд евро, заблокированные из Фонда сплочения, должны разблокировать во второй половине 2023 года, сообщили Еuronews источники в венгерском правительстве.