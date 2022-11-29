В Брюсселе решается судьба европейского финансирования ВенгрииКомментарии
В эту среду решится судьба европейского финансирования Венгрии, приостановленного из-за проблем с верховенством закона в стране. 5,8 млрд евро поступали Будапешту на восстановление после пандемии и 7,5 млрд - из Фонда сплочения.
Эти средства необходимы как воздух Венгрии, борющейся с инфляцией в 20%, отмечает Аттила Вайнхардт- аналитик portfolio.hu.
Правительство Венгрии взяло на себя 17 обязательств по обеспечению надлежащего расходования европейских средств ЕС и предложило дальнейшие шаги по укреплению независимости судебной системы.
По словам главы венгерского офиса неправительственной антикоррупционной организации Transparency International, сделанные правительством Виктора Орбана уступки не следует ни недооценивать, ни переоценивать.
Большинство аналитиков ожидают, что план восстановления Венгрии будет одобрен в принципе, но выделение средств поставят в зависимость от фактической реализации мер, называемых этапами.
7,5 млрд евро, заблокированные из Фонда сплочения, должны разблокировать во второй половине 2023 года, сообщили Еuronews источники в венгерском правительстве.