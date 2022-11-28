"Как после этого можно вести переговоры с Россией?"Комментарии
Село Каменка в Харьковской области, как и многие другие по всей стране, признано украинскими властями непригодным для жизни предстоящей зимой.
Там же, где это возможно, коммунальные службы в срочном порядке восстанавливают подачу электричества, воды и отопления после российских обстрелов.
В настоящее время на фоне низких температур производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей населения.
В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил единство украинского народа перед лицом тягот войны.
Тем временем премьер-министр Бельгии посетил печально известные Бучу и Бородянку под Киевом.
Александру Де Кро показали одно из крупнейших обнаруженных массовых захоронений — на территории Храма Святого Апостола Андрея Первозванного.
В Бородянке с населением около 16 тысяч человек в результате ожесточенных боев было разрушено более тысячи зданий. Но, несмотря на это, сюда вернулись около 80% жителей.