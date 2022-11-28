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Франция

Рекордное число заключенных во Франции

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 Вероника Доваль
Тюремный двор
Тюремный двор   -   Авторское право  AP Photo

Число заключенных во Франции достигло рекордной отметки. По данным Министерства юстиции, сейчас в тюрьмах страны находятся почти 73 тысячи человек. (72 809).

Хотя в общей сложности в распоряжении тюремной администрации - лишь 60 тысяч мест. Из-за того, что заполняемость исправительных учреждений выросла до 120%, многим заключенным приходится спать на полу на матрасах.

В европейском масштабе по количеству заключенных на 100 тысяч жителей Франция находится в середине. Но этот показатель в новом отчете Совета Европы может увеличиться с 92 до 107. Это примерно такой же уровень, как в Украине и Греции.

56 французских тюрем переполнены на 150%, а в 3 число заключенных превышает количество мест в два раза. При этом почти четверть лиц, находящихся в местах лишения свободы, являются подсудимыми, то есть ожидают приговоров и, следовательно, считаются невиновными.

В прошлом году меньше всего заключенных в ЕС было в Финляндии: 43 - на 100 тысяч жителей. Больше всего - в Чехии, 192. Для сравнения, одни из самых высоких показателей содержания под стражей в прошлом году были отмечены в Турции и России - 325 заключенных на 100 тысяч жителей.