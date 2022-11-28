Компания Meta оштрафована за утечку данных пользователей

Американская компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, оштрафована за нарушение правил конфиденциальности Евросоюза.

Ирландский регулятор выписал штраф 265 миллионов евро по итогам расследования, начатого в апреле прошлого года. В опубликованном заявлении говорится, что технологический гигант допустил утечку данных пользователей, в том числе ряда европейских политиков, в период с мая 2018 года по сентябрь 2019.

Ирландская комиссия по защите данных контролирует Meta, так как европейская штаб-квартира корпорации находится в Ирландии.

Общий размер штрафов, наложенных ирландской комиссией на компанию Meta, достиг 1 млрд евро.

В настоящий момент регулятор проводит 40 расследований в отношении ряда цифровых гигантов, 13 из них касаются Meta.

Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.