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Ирландия

Компания Meta оштрафована за утечку данных пользователей

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 Ирина Шелудкова
Владелец компании Meta Марк Цукерберг в Брюсселе в 2020 году
Владелец компании Meta Марк Цукерберг в Брюсселе в 2020 году   -   Авторское право  Francisco Seco/AP

Американская компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, оштрафована за нарушение правил конфиденциальности Евросоюза.

Ирландский регулятор выписал штраф 265 миллионов евро по итогам расследования, начатого в апреле прошлого года. В опубликованном заявлении говорится, что технологический гигант допустил утечку данных пользователей, в том числе ряда европейских политиков, в период с мая 2018 года по сентябрь 2019. 

Ирландская комиссия по защите данных контролирует Meta, так как европейская штаб-квартира корпорации находится в Ирландии. 

Общий размер штрафов, наложенных ирландской комиссией на компанию Meta, достиг 1 млрд евро.

 В настоящий момент регулятор проводит 40 расследований в отношении ряда цифровых гигантов, 13 из них касаются Meta.

Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.