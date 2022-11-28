Украинские волонтёры: "Херсон может стать вторым Мариуполем"

В связи с усилением российских бомбардировок, в контексте наступающей зимы, отсутствия электричества, воды и отопления украинское правительство и волонтёрские организации эвакуируют пожилых жителей Херсона.

Тем, кто, несмотря ни на что, предпочитает остаться, сотрудники местной волонтёрской организации "Викинг" выдают запас продуктов.

Херсон может стать вторым Мариуполем. Сейчас нужно вывезти как можно больше людей. Там нет электричества, воды и еды. Необходима помощь, больницам нужны лекарства. Мы должны сделать как можно больше, чтобы наши люди были обеспечены тёплым жильем и всем необходимым Виктор Миронов сотрудник волонтёрской организации "Викинг"

В воскресенье российская армия продолжала наносить ракетные удары по восточным и южным городам Украины, сводя на нет попытки коммунальных служб восстановить электроснабжение и отопление. У мирных жителей Херсона не остаётся другого выбора, кроме как покинуть город.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска окапываются всё дальше к востоку от Херсона, откуда украинские войска изгнали их в середине ноября, и продолжают "рутинные артиллерийские обстрелы города". Известно также, что российские войска перебрасывают системы залпового огня и ракеты класса "земля-воздух" на позиции ближе к городу.

По мнению аналитиков, суровая зима может привести к интенсификации боевых действий, когда мороз скуёт размытые дождями дороги и позволит наладить линии снабжения фронта.