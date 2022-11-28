Италия: число жертв растет

Не менее 8 человек погибли в результате оползня на итальянском острове Искья, среди них — трое детей. Восьмой жертвой стихии стал мужчина, чье тело нашли под большим слоем грязи. Четыре человека пропали без вести.

Спасательные работы в городе Касамиччола -Терме, наиболее пострадавшем от оползня, продолжились в понедельник. 230 местных жителей были эвакуированы. Спасателям приходится разгребать тонны грязи, чтобы проникнуть внутрь некоторых домов.

Подобные трагедии периодически обрушиваются на Италию. В прошлом году эксперты предупредили, что более 90% итальянских муниципалитетов подвержены риску оползней, наводнений и эрозии почвы.

Как и в других районах страны, многие дома на пострадавшем от стихии острове были возведены без разрешений в опасных зонах. Почти половина их владельцев в последние годы подали заявку на амнистию, чтобы их постройки не снесли. Около тридцати домов, поврежденных в субботу, были сооружены посреди естественного спуска горных вод.

Губернатор региона Кампания, к которому относится Искья, сказал, что "люди должны понять, что в некоторых районах жить невозможно" и что "здания в геологически уязвимых районах должны быть снесены".