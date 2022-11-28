Дрезден станет климатически нейтральным к 2030 году

Дрезден планирует стать климатически нейтральным в ближайшие несколько лет.

Наряду с испанской Валенсией и турецкой Анталией столица Саксонии была выбрана Европейской комиссией в качестве одного из "100 климатически нейтральных и умных городов к 2030 году".

Мэрия выбрала район Йоханнштадт в качестве пилотной территории для тестирования некоторых инновационных решений в рамках европейского проекта MAtchUP.

Почти полностью разрушенный во время Второй мировой войны, район застроен панельными домами. В последние годы тут появилось несколько новых современных зданий.

Мы запустили проект "Дома будущего", а также реализовали ряд инициатив в нетронутом квартале, застроенном панельными домами. Мы установили новые пункты мобильности, построили зарядную инфраструктуру и совсем недавно реализовали программу энергоэффективности в нашей начальной школе в Йоханнштадте Роберт Франке глава отдела экономического развития Дрездена

Энергопотребление в учебном заведении контролируется "цифровым двойником". Он представляет собой компьютерную копию реального здания со всеми параметрами, такими как теплоизоляция и объем здания. Благодаря этому, в среднем за несколько лет школа сможет сэкономить до трети энергии.

Власти Дрездена думают и о способах передвижения для жителей: к концу года в городе появится 65 так называемых "Мобильных пунктов".

Здесь можно будет пересесть с общественного транспорта на велосипед или электрокар, а также зарядить аккумулятор на своем "экологичном" автомобиле.

Только в этом году через нашу систему краткосрочного проката велосипедов совершится миллион поездок. 50 000 поездок на каршеринге, благодаря нашему сервису мы уже смогли заменить до 5 000 частных автомобилей. И мы планируем и дальше расширяться Фрэнк Фидлер Управление городского планирования и мобильности

Ожидается, что к 2025 году 400 муниципальных автомобилей будут почти полностью электрическими. В жилом секторе были реализованы и другие энергосберегающие меры, такие как обновление и расширение систем централизованного теплоснабжения.

Все это открывает Дрездену путь к достижению климатической нейтральности к 2030 году.