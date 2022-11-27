Обзор Чемпионата мира по футболу

После победы над Ганой со счетом 3:2 Португалия надеется в понедельник победить команду Уругвая.

Сборная Фернанду Сантуша на данный момент занимает первое место в группе H и на два очка опережает Уругвай.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Португалец Данило Перейра получил на тренировке перелом ребра и не сможет принять участие в следующих матчах. В его отсутствие 39-летний защитник "Порту" Пепе получит право сыграть на поле.

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории мужского футбола, забивавшим на пяти чемпионатах мира. Он выйдет на поле вместе с Бруно Фернандешем и Жоао Феликсом.

Что касается Уругвая, то Рональд Араухо, скорее всего, снова пропустит матч, и в защите будут играть Касерес, Годин, Хосе Гименес и Матиас Оливера.

Дарвин Нуньес выйдет на поле в качестве нападающего, а Кавани или Суарес останутся на скамейке запасных.

Аадель Халим, корреспондент Euronews:

— Швейцария тренируется здесь в Университете Дохи в преддверии матча с Бразилией. Обе команды занимают первое место в группе G, выиграв свои первые матчи на турнире. Но южноамериканцы не избежали потерь в победе над Сербией со счетом 2:0. Неймар и Данило пропустят матч со швейцарской командой в понедельник из-за травм голеностопа, полученных в первом матче. Тем не менее у тренера Тите по-прежнему много сил, так как Бразилия стремится завоевать рекордный шестой и первый за последние 20 лет титул чемпиона мира. В то же время в первом матче группы G Камерун и Сербия сразятся на стадионе Аль-Джануб чтобы не упустить шанс выйти в следующий тур соревнований.