Испанская оппозиция критикует главу правительства

В Испании десятки тысяч сторонников ультраправой партии Vox вышли на акцию протеста против правительства социалистов во главе с Педро Санчесом.

Санчеса критикуют за уступки каталонским сепаратистам, т.к. его правительство меньшинства нуждается в поддержке каталонского правительства для принятия бюджета на будущей год.

К акции протеста в Мадриде присоединились 25 тысяч человек, там выступил председатель партии Vox: Сантьяго Абаскаль. "Мы видим, что национальная безопасность находится под угрозой, потому что сепаратисты и террористы сегодня инкорпорированы в управление государством", — сказал он.

Абаскаль также раскритиковал правительственные меры по защите окружающей среды, назвав их "климатической диктатурой", и выступил против нового закона о сексуальном насилии.

Гнев оппозиции в Испании вызвал предложенный Санчесом законопроект, заменяющий в уголовном кодексе преступление подстрекательства к мятежу на менее наказуемое серьезное нарушение общественного порядка. По словам Санчеса, это позволит наладить отношения с каталонцами. Против законопроекта выступила основная оппозиционная партия в Испании — правоцентристская Народная партия.