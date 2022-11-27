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мир

Особняк для сквоттеров

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 Euronews
Амстердам
Амстердам   -   Авторское право  AFP TV

В Амстердаме группа сквоттеров, завладевшая в прошлом месяце домом основателя Яндекса Аркадия Воложа, остается жить в роскошном особняке. Суд решил не выселять незамедлительно молодых людей. На вердикт повлиял тот факт, что Волож находится под санкциями ЕС и у него нет законных оснований оставлять свою недвижимость пустующей.

Приняты были во внимание и утверждения сквоттеров о том, что Волож планирует сдавать этот дом в аренду для получения прибыли, что также запрещено санкциями. По словам адвоката сквоттеров, решение суда в Амстердаме может повлиять на судебную практику внутри всего ЕС.

Хелен овер де Линден, адвокат: "Это особый случай. Но такой, который мог бы произойти и в другом месте. Без санкций против хозяина дома молодые люди проиграли бы в суде".

Сквоттеры вселились в особняк в конце октября. Они вывесили на здание плакаты против войны и капитализма. Одержав победу в суде, молодые люди оставили письмо своим соседям. В нем говорится, что они пострадали из-за отсутствия в Амстердаме доступного жилья. Сквоттеры обещают использовать особняк российского олигарха для организации политических и общественных мероприятий для поддержки антивоенных протестов и людей пострадавших от войны и капитализма.

Аркадий Волож попал под санкции ЕС летом уходящего года. Его обвинили в финансовой поддержке правительства России и продвижении российской пропаганды о войне в Украине. Похожие истории с недвижимостью российских олигархов произошли и в ряде других европейских стран.