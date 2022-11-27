Венесуэла: ослабление санкций за диалог с оппозицией

Власти и оппозиция Венесуэлы договорились сотрудничать в гуманитарной сфере. Соглашение достигнутое на переговорах в Мексике позволит разблокировать венесуэльские активы в зарубежных банках на сумму около трёх миллиардов долларов.

Валютные резервы были заморожены несколько лет назад, когда ряд западных стран отказались признавать Николаса Мадуро в качестве легитимного президента.

"Стороны договорились, что для достижения поставленных целей, они урегулируют все формальности с национальными и иностранными учреждениями, как государственными, так и частными, для получения законных средств республики, которые были недоступны из-за международных санкций", – заявил Даг Нюландер, директор Норвежского центра разрешения конфликтов, выступавший в качестве посредника на переговорах.

Средства поступят в специальный фонд под эгидой ООН, и будут направлены на социальные и инфраструктурные проекты. По оценкам экспертов, не менее 80% венесуэльцев живут за чертой бедности. Семь миллионов человек покинули свою страну из-за политического и экономического кризиса.

В Вашингтоне отреагировали на возобновление диалога между официальным Каракасом и оппозицией ослаблением нефтяного эмбарго. В контексте сокращения поставок энергоносителей из России на мировые рынки Минфин США выдал концерну Chevron полугодовую лицензию на добычу нефти в Венесуэле и продажу нефтепродуктов в США.