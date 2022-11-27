Украина: пробки на границе из-за блэкаута

Блэкаут в Украине, вызванный российскими обстрелами объектов критической инфраструктуры, затронул также украинских и иностранных дальнобойщиков. Из-за частых отключений электроэнергии оформление таможенных документов на западной границе Украины может занимать несколько часов.

Гигантские пробки образовались на пункте пропуска Порубное – Сирет между Румынией и Черновицкой областью Украины. Это направление является одним из самых загруженных и востребованных у украинских экспортеров, так как через него проходит дорога к европейским портам.

Сложная ситуация с дорожным движением также отмечается на участке Галац – Джурджулешты – Рени, где Одесская область граничит с Молдавией и Румынией.

Как сообщается, у многих водителей заканчивается вода и еда.

В начале ноября украинские власти объявили о планах запустить дополнительный пропускной пункт для грузовиков на границе с Румынией.