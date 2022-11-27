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Пакистан

Экс-премьер Пакистана готов биться "до последней капли крови"

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 Alexander Kazakevich
"Демонстрация силы" бывшего премьера Имрана Хана.
"Демонстрация силы" бывшего премьера Имрана Хана.   -   Авторское право  Anjum Naveed/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

"Я видел смерть близко" и "готов бороться до последней капли крови" – с такими словами к своим сторонникам обратился бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Весной этого года его отстранили от власти через вотум недоверия в парламенте. На митинге 3 ноября в 70-летнего политика стреляли из автоматического оружия. 

Хан заявил собравшихся в Равалпинди с требованием провести досрочные выборы, что беспокоится за свою жизнь и демократию в Пакистане. От публики его отделяли кордоны полиции и барьеры из колючей проволоки.