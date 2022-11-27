Трагедия на Искье: продолжаются поиски выживших

На итальянской Искье продолжаются поиски 11 человек, которые числятся пропавшими без вести после схода оползня. По предварительной информации, жертвой разгула стихии стала 31-летняя жительница острова,13 человек пострадали.

В субботу в 5 часов утра потоки грязи и обломков горной породы, сошедшие с потухшего вулкана Эпомео, обрушились на коммуну Казамиччола-Терме. Разрушены дома, десятки машин, припаркованных в порту, унесло в море. Власти эвакуировали 200 человек.

"Мы опасаемся, что могут быть и другие жертвы, но пока подтверждена гибель одной женщины, её тело обнаружили наши бригады, пока других погибших нет", – говорит Лука Кари, официальный представитель итальянских пожарных.

Спасатели и волонтёры прочёсывают холмистую местность острова. В поисковых работах задействованы беспилотники.

В воскресенье состоится экстренное заседание совета министров Италии. Телеканал Sky tg24 сообщает о планах выделения 2 миллионов евро на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Президент региона Кампания Винченцо де Лука попросил Рим ввести чрезвычайное положение.