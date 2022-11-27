В Киеве почтили память жертв Голодомора

В Киеве почтили память жертв ГолодомораКомментарии
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В Киеве прошла траурная церемония в память миллионов жертв Голодомора. В мероприятии приняли участие Владимир Зеленский, а также главы правительств Бельгии, Польши и Литвы.
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