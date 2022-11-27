В Киеве почтили память жертв Голодомора

В Киеве прошла траурная церемония в память миллионов жертв Голодомора. В мероприятии приняли участие Владимир Зеленский, а также главы правительств Бельгии, Польши и Литвы.

Политики возложили композиции из колосьев пшеницы и зажжённые лампады перед скульптурой "Горькая память детства" в национальном мемориальном комплексе.

Александр Де Кроо назвал Голодомор "одним из самых страшных проявлений варварства в XX веке".

Около 20 государств, включая США, Бразилию и Ватикан, признали события 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.