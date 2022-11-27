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Республика Беларусь

Умер глава МИД Беларуси

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 Euronews
Выступление главы белорусской дипломатии на 77-й сессии Генассамблеи ООН, 24 сентября 2022 года.
Выступление главы белорусской дипломатии на 77-й сессии Генассамблеи ООН, 24 сентября 2022 года.   -   Авторское право  Jason DeCrow/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Ушёл из жизни министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом сообщили госсми республики со ссылкой на пресс-секретаря МИД. Причина внезапной смерти 64-летнего дипломата не называется. Свою должность он занимал с 2012 года.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что Макей был "истинным другом России".

Выступая в Совбезе ООН в сентябре, Макей заявил, что Беларусь была против войны в Украине, но Минск также "следует своим союзническим обязательствам".

Сообщается, что Сергей Лавров отменил рабочий визит в Беларусь, запланированный на 27 и 28 ноября, и направил телеграмму с соболезнованиями близким умершего коллеги.