Японско-Британские военные учения

Японско-Британские военные ученияКомментарии
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Сухопутные силы самообороны Японии и армия Великобритании проводят совместные учения, прорабатывающие способы защиты удаленных островов.
Это первые за последние четыре года общие маневры, которые проходят в префектуре Гунма не имеющей выхода к морю. Поэтому для учений был построен специальный полигон, имитирующий остров.
Представители СМИ были приглашены для наблюдения за ходом учений.