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мир

Японско-Британские военные учения

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 Viktoria Sinkevich
совместные учения Японии и Великобритании
совместные учения Японии и Великобритании   -   Авторское право  Eugene Hoshiko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Сухопутные силы самообороны Японии и армия Великобритании проводят совместные учения, прорабатывающие способы защиты удаленных островов. 

Это первые за последние четыре года общие маневры, которые проходят в префектуре Гунма не имеющей выхода к морю. Поэтому для учений был построен специальный полигон, имитирующий остров.

 Представители СМИ были приглашены для наблюдения за ходом учений.