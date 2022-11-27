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мир

Австрия: железнодорожники объявили забастовку после провала переговоров об оплате труда

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  ORF via EBU

Транспортные профсоюзы Австрии объявили о крупной забастовке на железных дорогах. Заявление последовало после провала пятого раунда переговоров об оплате труда.

Работодатели предложили повысить зарплату в среднем на 8, 4%. Профсоюзы заявили, что этого недостаточно. 

Акция стартует в ночь на понедельник 28 ноября. Движение пригородных и междугородних поездов в альпийской республике будет остановлено на на 24 часа.

Переговоры о зарплате касаются примерно 50 000 железнодорожников Австрии.