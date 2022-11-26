Чемпионат мира по футболу: Франция первой вышла в плей-офф

Франция стала первой страной, вышедшей в плей-офф Чемпионата мира по футболу. В матче с Данией нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и догнал Зинедина Зидана в рейтинге лучших бомбардиров национальной команды.

Насыщенный эмоциями день выдался для австралийских фанатов. Сборная выиграла у команды Туниса 1:0. Гол забил Митчелл Дьюк. Это первая победа австралийцев на чемпионатах мира с 2010 года.

В турнирной таблице группы D Франция занимает первое место, набрав 6 очков. Далее расположились команды Австралии (3 очка), Дании (1) и Туниса (1).

Аргентина со счетом 2:0 обыграла Мексику. Лионель Месси открыл счет на 64-й минуте, на 87-й мяч в ворота соперников отправил Энцо Фернандес.

Польша одержала победу над Саудовской Аравией 2:0. Забитыми мячами отметились Пётр Зелиньский и Роберт Левандовский.

Аргентина оправилась от шокирующего поражения от Саудовской Аравии в первом матче. Команда занимает второе место в группе C в преддверии встречи с Польшей, которая пройдет в среду.