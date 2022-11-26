Беженцы из села Богородичное нашли приют в Святогорской лавре

Святогорская лавра предоставила приют многим жителям украинского села Богородичное Донецкой области. Из-за российского вторжения они стали беженцами, за время оккупации населенный пункт был практически уничтожен. В результате боевых действий пострадала также и православная святыня, сегодня монахи восстанавливают поврежденные строения.

76-летняя Вера Ларина потеряла свой дом из-за войны: "Нам сказали, что мы можем быть здесь сколько понадобится, потому что идти нам некуда, село наше разбито в пыль, там нет ни одного дома. Теперь, слава богу, у нас все есть, о нас заботятся, нас лечат духовно и физически, поддерживают, укрепляют".

Разрушения в монастыре DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors

Районы, на территории которых находится Святогорская лавра, были освобождены украинскими войсками в начале осени. Сегодня главная задача местных властей — разминированием районов и реконструкция жилых помещений, в которых люди, оставшиеся из-за российской агрессии без дома и тепла, могут пережить зиму.