Grain from Ukraine: Киев объявил о начале реализации зерновой инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале реализации инициативы Grain from Ukraine - программы доставки зерна в беднейшие страны Африки и Азии. По его словам, к ней уже присоединились более двадцати стран, а для осуществления плана собрано 150 миллионов долларов.

Об этом Зеленский сообщил на саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности. Киев намерен отправить из украинских портов по меньшей мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Речь идет об Эфиопии, Судане, Сомали, Кении и других государствах.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Украина будет выполнять свои экспортные обязательства по поставкам зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Украина борется жизнь своего народа и жизнь других народов, жизнь без неволи и без голода".

"Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 миллионов человек", — заявил украинский лидер.