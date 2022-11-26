Волонтеры в Испании собирают продовольственную помощь для нуждающихся

"Еда не должна быть роскошью" — под таким лозунгом волонтеры в Испании проводят по всей стране ежегодный сбор пожертвований для благотворительных продовольственных фондов.

По данным исследования, проведенного Университетом Барселоны, более 2,5 млн домохозяйств в Испании испытывают трудности с доступом к свежим и питательным продуктам из-за роста цен.

Волонтеры разместились в сотнях супермаркетах во всей стране, чтобы принимать от неравнодушных покупателей консервы, овощи, крупы, молоко и масло. В прошлом году кампания позволила раздать нуждающимся 4,5 млн кг продуктов. По данным Испанской федерации продовольственных фондов, около 1,3 млн человек в стране получают продовольственную помощь.

Католическая благотворительная организация Caritas в начале ноября опубликовала доклад, в котором говорится три из десяти семей в Испании не обладают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы поддерживать "достойные условия жизни".