Новые горизонты умного туризма

Цифровизация, творчество, инклюзивность и культурное наследие. Все это является неотъемлемой частью устойчивого интеллектуального туризма. В нынешнем году Европейский Союз назвал испанскую Валенсию и французский город Бордо "столицами умного туризма".

На недавнем конгрессе в Валенсии представители отрасли обсуждали вопросы, связанные с новыми технологиями и влиянием на сферу гостеприимства климатических изменений.

Жоан-Карлес Камбрилс, заместитель директора Visit Valencia: "Современному туристу не привыкать к средствам массовой информации и новостям глобального значения, связанным с устойчивостью. Такой турист носит с собой сотовый телефон, в котором содержится масса информации. Таким образом, путешественник может получить доступ ко многим услугам".

Жюли Бенитси-Овьедо, менеджер по устойчивому туризму Бордо: "Быть так называемым умным направлением означает развивать туризм вместе с местными жителями. Если конкретный район по нраву постоянным жителям, он также будет привлекательным для посетителей, для гостей".

В 2023 году Севилья в Испании и Пафос на Кипре станут умными туристическими направлениями.