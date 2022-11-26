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мир

Новые горизонты умного туризма

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 Euronews
Валенсия, Испания
Валенсия, Испания   -   Авторское право  Euronews

Цифровизация, творчество, инклюзивность и культурное наследие. Все это является неотъемлемой частью устойчивого интеллектуального туризма. В нынешнем году Европейский Союз назвал испанскую Валенсию и французский город Бордо "столицами умного туризма".

На недавнем конгрессе в Валенсии представители отрасли обсуждали вопросы, связанные с новыми технологиями и влиянием на сферу гостеприимства климатических изменений.

Жоан-Карлес Камбрилс, заместитель директора Visit Valencia: "Современному туристу не привыкать к средствам массовой информации и новостям глобального значения, связанным с устойчивостью. Такой турист носит с собой сотовый телефон, в котором содержится масса информации. Таким образом, путешественник может получить доступ ко многим услугам".

Жюли Бенитси-Овьедо, менеджер по устойчивому туризму Бордо: "Быть так называемым умным направлением означает развивать туризм вместе с местными жителями. Если конкретный район по нраву постоянным жителям, он также будет привлекательным для посетителей, для гостей".

В 2023 году Севилья в Испании и Пафос на Кипре станут умными туристическими направлениями.