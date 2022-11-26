Гнев улиц: по всему миру отметили день борьбы с насилием в отношении женщин

Возможно ли будущее без фемицидов и домашнего насилия? В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин во многих странах прошли митинги, но не везде власти поддержали демонстрантов.

Турецкая полиция прервала акцию в районе улицы Истикляль в Стамбуле "по соображениям безопасности" – из-за недавнего теракта. Associated Press сообщает о десятках задержаний.

В прошлом году Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, поскольку документ якобы не соответствует консервативным ценностям республики, "поощряет разводы", способствует "нормализации гомосексуальности".

По данным правозащитной группы We Will Stop Femicide, в этом году в Турции были убиты по меньшей мере 349 женщин.

Многолюдные манифестации прошли также в Мадриде и Барселоне. Среди требований собравшихся – борьба с дискриминацией женщин и проявлений мачизма. В Испании с начала официального подсчёта в 2003 году от рук партнёров погибли около 1200 женщин.

В странах Латинской Америки только за прошлый год эти цифры превысили 4 тысячи. В докладе Обсерватории гендерного равенства Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) говорится, что всреднем в регионе совершается 12 гендерно мотивированных убийств в день. Самые высокие показатели фемицидов зафиксированы в Гондурасе, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Боливии и Бразилии.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.