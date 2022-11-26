Украина восстанавливает энергосистему

Тёмные улицы и гудение генераторов – в такой обстановке жители Львова встретили минусовые температуры. Власти западного украинского региона сообщили, что подача электроэнергии после массированного российского обстрела восстановлена лишь на треть. Область получает питание в обход подстанции, которую поразили ракеты.

С помощью онлайн-карты, созданной львовянами, люди могут найти ближайшее работающее кафе, где есть генераторы, а также заведения, где можно укрыться во время воздушной тревоги.

В Киеве развёрнуты более 400 пунктов обогрева в школах и других социальных учреждениях, об этом заявили в мэрии столицы.

Сегодня в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая бы не подверглась вражескому обстрелу, а крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская – остается оккупированной. Несмотря на это, на сегодняшний день наша энергосеть вышла из тяжелой системной аварии. В настоящее время производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия нужд в потреблении. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

По словам главы кабмина, завершено восстановление электроснабжения на объектах критической инфраструктуры, включая больницы, котельные, шахты, системы водоотвода и газораспределительные станции.

В МАГАТЭ заявили, что все четыре действующие украинские АЭС вновь подключены к национальной энергосистеме.