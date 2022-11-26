ОБНОВЛЕНО: президент Тайваня уходит с поста лидера правящей партии после поражения на выборах

Жители Тайваня выбирают мэров городов, уездов, членов местных советов, мировых судей и других представителей администраций. Такое голосование получило название "9 в 1".

В борьбе участвуют около 20 тысяч кандидатов. Основная борьба развернётся между правящей Демократической прогрессивной партией и оппозиционным Гоминьданом, занимающим более мягкую позицию по отношению к КНР.

По другую сторону пролива к волеизъявлению приковано особое внимание, поскольку одновременно с выборами состоится референдум по вопросу понижения минимального возраста избирателей с 20 до 18 лет.

Предвыборная кампания на Тайване.

Аналитики считают, что поддержка независимости острова наиболее сильна среди молодёжи. Право голоса есть у более чем 19 миллионов тайваньцев, около 760 000 будут голосовать впервые.

Ноябрьские промежуточные выборы – последняя избирательная гонка перед президентской и парламентской кампаниями 2024 года.