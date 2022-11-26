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Украина

Репортаж из Херсона: "ВСУ били только по военным целям"

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 Anelise Borges
Последствия российских обстрелов Херсона, 25 ноября 2022 года.
Последствия российских обстрелов Херсона, 25 ноября 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Bernat Armangue

За последние сутки в Херсоне погибли по меньше мере 15 человек, ещё 35 пострадали в результате обстрелов жилых районов, которые ведёт российская армия, отошедшая от города на несколько километров. 

Передаёт корреспондент Euronews Анелиз Боржес: "Мы находимся в Херсоне на месте недавнего обстрела. Как вы видете, это жилой район, снаряд попал в пятиэтажку. За последние дни были убиты несколько мирных жителей. По словам херсонцев, раньше, когда украинская армия пыталась вернуть контроль над городом, они не страдали от столь беспорядочной стрельбы. Они говорят, что удары были более точечными, поражались военные цели.

Сейчас же под ударом практически весь город. В Херсоне нет света, воды и отопления, нам сказали, что ремонтные бригады пытаются восстановить повреждённые линии электропередачи. Посмотрите на эту воронку, образовавшуюся после артиллерийского обстрела. Взрывной волной выбило почти все окна в соседних домах.

Херсонцы говорят, что в дни оккупации многие не хотели покидать свои дома, несмотря на психологическое давление. Теперь же они чувствуют себя в опасности, риск реальный! Во время работы нашей съёмочной группы в Херсоне раздаются звуки взрывов. Напряжение на пределе. Многие жители не знают, куда податься, но перспектива вынужденного отъезда становится все более реальной".

Дополнительные источники • перевод: Alexander Kazakevich