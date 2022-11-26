Италия: сход оползня на острове Искья, сообщается об одной погибшей

ОБНОВЛЕНИЕ: обнаружено тело женщины на площади Майо в Казамиччиола-Терме, этот район был одним из первых, куда выехали спасатели (канал Sky TG24).

Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди: "Есть первая подтверждённая жертва, ещё около десяти человек числятся пропавших без вести".

Более десяти человек числятся пропавшими без вести после схода оползня на южном итальянском острове Искья. В МВД республики не подтверждают информацию о погибших, которую ранее распространили СМИ со ссылкой на вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

Оползень был вызван проливными дождями, разрушены несколько домов. В префектуре Неаполя сообщили о спасении семьи с грудным ребёнком. Погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы.

Городок Казамиччола-Терме с населением 8 000 человек уже пережил землетрясение в 2017 году, тогда погибли два человека.