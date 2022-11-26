В ЕС не хотят новых споров вокруг судов с мигрантами

Первые контуры будущих правил ЕС по вопросам иммиграции: на экстренном заседании главы МВД стран ЕС договорились бороться с контрабандистами, усилить защиту внешних границ и активизировать сотрудничество с Тунисом, Ливией и Египтом, чтобы увеличить число депортаций.

План Еврокомиссии также предусматривает введение более жёстких правил для гуманитарных судов НКО.

"В результате обсуждения мы решили восстановить работу Европейской контактной группы по поиску и спасению, чтобы улучшить общую координацию ЕС. Только в этом году в центральном Средиземноморье погибли или пропали без вести 1 300 мигрантов, мы не должны с этим мириться", – заявил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

Брюссельский чиновник охарактеризовал конфликт вокруг судна Ocean Viking как "импровизацию" и призвал провести реформу общеевропейского механизма предоставления убежища. Схинас добавил, что Европа останется местом, где спасаются от войны и преследований: "Это то, что определяет нас, это европейский образ жизни".

Прошедшие переговоры, похоже, не примирили Париж и Рим. Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что его страна по-прежнему не будет принимать беженцев, прибывающих на Апеннины, до тех пор, пока Италия не будет "уважать морское право".

В Международной морской организации (IMO), напомнили ЕС, что, согласно международному праву, поисково-спасательная операция не считается завершённой до тех пор, пока терпящие бедствие не будут доставлены на берег в безопасное место.

Следующее обсуждение миграционной политики пройдёт в Брюсселе 8 декабря.