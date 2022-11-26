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Спорт

Воскресные матчи на ЧМ по футболу в Катаре

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 Ирина Шелудкова
Футболисты тренируются
Футболисты тренируются   -   Авторское право  Matthias Schrader/AP

Финальный раунд второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре состоится в воскресенье. 

Сыграют Япония и Коста-Рика, Бельгия и Марокко, Хорватия и Канада, Испания и Германия.

Главным матчем дня называют встречу команд Испании и Германии, эксперты ожидают увидеть зрелищный футбол. 

В своем первом матче на чемпионате немцы потерпели поражение в игре с японцами  со счетом 2:1, а Испания разгромила Коста-Рику с оглушительным счетом 7:0. 

Бельгийцам необходим второй шанс, тк встреча с Канадой закончилось победой со счетом 1:0, но не впечатлила болельщиков. 

А сборная Марокко, которая в первом матче сыграла вничью с Хорватией, по прогнозам экспертов не пройдет дальше 1/8 финала.

Канада играет на чемпионате мира впервые с 1986 года. Накануне встречи с Хорватией разразился скандал, тк. главный тренер канадцев использовал нецензурные слова, мотивирую своих подопечных. В ответном комментарии главный тренер хорватских футболистов потребовал уважения от канадцев, он повторил слово "уважение" 13 раз за 90 секунд.