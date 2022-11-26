Воскресные матчи на ЧМ по футболу в Катаре

Финальный раунд второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре состоится в воскресенье.

Сыграют Япония и Коста-Рика, Бельгия и Марокко, Хорватия и Канада, Испания и Германия.

Главным матчем дня называют встречу команд Испании и Германии, эксперты ожидают увидеть зрелищный футбол.

В своем первом матче на чемпионате немцы потерпели поражение в игре с японцами со счетом 2:1, а Испания разгромила Коста-Рику с оглушительным счетом 7:0.

Бельгийцам необходим второй шанс, тк встреча с Канадой закончилось победой со счетом 1:0, но не впечатлила болельщиков.

А сборная Марокко, которая в первом матче сыграла вничью с Хорватией, по прогнозам экспертов не пройдет дальше 1/8 финала.

Канада играет на чемпионате мира впервые с 1986 года. Накануне встречи с Хорватией разразился скандал, тк. главный тренер канадцев использовал нецензурные слова, мотивирую своих подопечных. В ответном комментарии главный тренер хорватских футболистов потребовал уважения от канадцев, он повторил слово "уважение" 13 раз за 90 секунд.