Инаугурация президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана. Торжественная церемония состоялась во Дворе независимости в Астане.

В своем выступлении токаев пообещал завершить реформы и заявил что одним из приоритетов работы станет возврат всех нелегально выведенных из страны активов.

Он также пообещал проводить многовекторную внешнюю политику. "Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов Казахстана. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами, Россией Китаем и братскими странами Центральной Азии", — заявил Токаев.

Первый официальный визит Токаев совершит в Москву — 28 ноября он проведет переговоры с президентом РФ, а на следующий день он отправится на встречу с президентом Франции в Париже.

Результаты выборов в Казахстане раскритиковала ОБСЕ, указав на ограничения свободы слова и собраний.