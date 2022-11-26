В старинной флорентийской церкви демонстрируют работы Бэнкси

Римско-католическая церковь Санто-Стефано-аль-Понте во Флоренции стала местом проведения выставки, посвященной творческому пути Бэнкси. С этих выходных и до конца февраля посетители с помощью световых проекций смогут погрузиться в мир известного и загадочного британского уличного художника.

Здание расположено недалеко от Понте-Веккьо и сооружено в романском стиле.

Фабио Валлана, менеджер группы Crossmedia: "Мы находимся в церкви, которая была построена в 11-12 веках , то есть в одной из старейших церквей Флоренции, поэтому само местоположение является дополнительной ценностью для того, что мы собирались сделать. Мы можем проецировать изображения на 3 000 квадратных метров поверхности, поскольку размер здания позволяет нам это делать, и у нас есть высота, которая достигает почти 20 метров".

У посетителей также есть возможность попробовать свои силы в цифровом граффити или даже перенестись в подземный мир Бристоля по следам ранних работ Бэнкси.