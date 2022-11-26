Искья после схода оползня: поисково-спасательные работы на острове осложнены погодными условиями

По меньшей мере один человек погиб и десять пропали без вести в результате схода оползня на итальянском острове Искья. Таковы уточненные, но все еще предварительные данные властей.

Сила катящейся по склонам массы была настолько мощной, что выбросила в море автобусы и автомобили, стоявшие в порту Казамиччола на северной оконечности острова.

По улицам практически невозможно пройти. Жителей острова призвали оставаться дома. В одном из муниципалитетов создано убежище для пострадавших и пункт информации.

По данным местных властей, на Искье всего за шесть часов выпало 126 мм осадков. Такого здесь не было вот уже двадцать лет.

Спасательные работы вели пожарные и сотрудники береговой охраны. Затем к ним прибыло подкрепление, в том числе собаки-ищейки. По словам спасателей, им предстоит тяжелая ночь поисков, затрудненная неблагоприятными погодными условиям.

Густонаселенный гористый остров пользуется популярностью у туристов, благодаря своим пляжам и курортам. Теперь островитян ждет непростой ликвидации последствий стихии.