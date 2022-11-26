English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Аятолла Али Хаменеи сравнил протестующих иранцев с террористами

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
По данным правозащитников, за время протестов в Иране около 450 человек были убиты
По данным правозащитников, за время протестов в Иране около 450 человек были убиты   -   Авторское право  AP/AP

Верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи сравнил протестующих с террористами и заявил что полувоенное формирование "Басидж" спасло страну от саботажников и бунтовщиков. Басиджи подчиняются корпусу Стражей исламской революции и принимают участие в жестоком подавлении акций протеста. 

"Проблема заключается не в бунтовщиках, даже если каждый бунтовщик, каждый террорист должен быть наказан. Поле битвы гораздо шире, наш главный враг — это глобальное высокомерие", — сказал аятолла. Он вновь обвинил США в попытках сменить власть в Иране 

Акции протеста в Иране продолжились в субботу. Между тем иранские офтальмологи бьют тревогу —  в стране растет число пациентов с тяжелыми травмами глаза, так как для разгона демонстрантов применяются резиновые пули и металлические шарики. Десятки врачей поставили свои подписи в письме, адресованном Национальной ассоциации офтальмологов Ирана. 

По данным правозащитников, за время протестов около 450 человек были убиты, свыше 18 тысяч арестованы.