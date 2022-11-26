Аятолла Али Хаменеи сравнил протестующих иранцев с террористами

Верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи сравнил протестующих с террористами и заявил что полувоенное формирование "Басидж" спасло страну от саботажников и бунтовщиков. Басиджи подчиняются корпусу Стражей исламской революции и принимают участие в жестоком подавлении акций протеста.

"Проблема заключается не в бунтовщиках, даже если каждый бунтовщик, каждый террорист должен быть наказан. Поле битвы гораздо шире, наш главный враг — это глобальное высокомерие", — сказал аятолла. Он вновь обвинил США в попытках сменить власть в Иране

Акции протеста в Иране продолжились в субботу. Между тем иранские офтальмологи бьют тревогу — в стране растет число пациентов с тяжелыми травмами глаза, так как для разгона демонстрантов применяются резиновые пули и металлические шарики. Десятки врачей поставили свои подписи в письме, адресованном Национальной ассоциации офтальмологов Ирана.

По данным правозащитников, за время протестов около 450 человек были убиты, свыше 18 тысяч арестованы.