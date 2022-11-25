Сборная Катара вылетает с чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Катара стала первой командой, обречённой на вылет с Чемпионата мира по футболу. Это второй раз в истории мундиалей, когда представители страны-хозяйки не дошли хотя бы до 1/8 финала. Судьбу Катара предопределило поражение в матче с Сенегалом со счётом 1:3.

Ещё две команды группы A Нидерланды и Эквадор сыграли вничью 1:1, а значит никто из них не смог гарантировать себе выход в плей-офф. Разница по очкам в групповой таблице слишком незначительна и всё решится в последнем туре – у Сенегала, благодаря пятничной победе, ещё есть шансы.

В группе B сборная Ирана сумела обыграть валийцев, причём всухую. Счёт встречи 2:0. Оба гола были забиты в добавленное время. Отличились защитники иранцев Рузбех Чешми и Рамин Резаэян.

Немного лучше Уэльса выступили англичане, которым ни разу не удалось забить в матче против американцев. Ещё одна встреча завершилась со счётом 0:0. Несмотря на это, Англия в турнирной таблице группы B занимает пока первую строчку.