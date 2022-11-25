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мир

Конфликт между мигрантами завершился стрельбой

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  AP

По меньшей мере один человек пострадал и несколько были задержаны после столкновения между мигрантами на границе Сербии с Венгрией. 

Полиция, после звонков жителей Хоргоша о возникшей поблизости стрельбе, прибыла на место происшествия. Стражи порядка обнаружили там группу мужчин, включая двадцатилетнего мужчину с двумя огнестрельными ранениями.

Инцидент произошел на фоне значительного в последние месяцы роста числа нелегалов, пытающихся попасть в Западную Европу через Балканы. Большинство людей прибывает из Афганистана и Сирии. Затем нелегалы пытаются попасть в страны-члены Европейского Союза - Венгрию и Хорватию.

На границе Сербии с Венгрией разбили лагерь сотни беженцев. Мигранты постоянно предпринимают попытки преодолеть возведенный здесь проволочный забор. Нередко они вступают в столкновения с венгерской полицией.

Сербская полиция заявила, что провела зачистку района, где находились около 600 нелегалов.