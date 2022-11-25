Путин потребовал увеличить поставки вооружений в армию

Президент РФ Владимир Путин на правительственном совещании потребовал увеличить поставки вооружений в армию, а также улучшить их качество.

"Мы договорились, и нет в этом необходимости - вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать, но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно. Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечить в том числе наши вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции", — заявил президент на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. Комитет был создан в октябре, его возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Между тем родственницы российских служащих жалуются на случаи незаконной мобилизации на войну в Украину и недостаточную подготовку. Движение "Совет матерей и жен" добивается встречи с президентом и представителями российской власти.

В пятницу Владимир Путин встречается с матерями мобилизованных, но "Совет матерей и жен" и "Комитет солдатских матерей" не получили приглашение.

На этом фоне минобороны РФ опубликовало видео с возвращением 50 российских солдат, в заявлении говорится , что они были освобождены из украинского плена в результате переговорного процесса