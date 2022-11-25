Зеленский: обстрелы Херсонщины – "месть проигравших"

"Очередная страшная страница в истории Херсона" – так глава области Ярослав Янушевичпрокомментировал российскую ракетную атаку,в результате которой погибли 7 жителей города, 21 человек пострадал. По словам чиновника, из-за обстрела загорелась многоэтажка, снаряды попали на детскую площадку.

С тех пор, как россияне покинули покинули правый берег Днепра, Херсон регулярно подвергается обстрелам.

Почти ежечасно я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим населённым пунктам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона. Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут делать – это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный террор – вот до чего деградировала Россия при ее нынешних руководителях. Владимир Зеленский Президент Украины

Число жертв российского обстрела Киевской области возросло до семи. По сообщению властей, около 70% жилищного фонда столицы обесточены. Электроснабжение уже восстановлено на всех объектах критической инфраструктуры.

В Минобороны Россиизаявили, что "не наносили ударов по целям в черте Киева", а разрушения стали "следствием работы ПВО".

Мэр Владимир Кличкорекомендовал киевлянам задуматься о временном отъезде к друзьям и знакомым в пригород – в частные дома. При этом, по словам градоначальника, речь не идёт о полномасштабной эвакуации.

Блэкаут в Украине зафиксировали из космоса. На спутниковых снимках NASA Worldview, сделанных на разных этапах войны, видно, как большая часть страны была погружена во тьму после обстрелов 23 ноября.

Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в больницах многих украинских городов – от Краматорска до Одессы – полагаются на резервное питание от генераторов.