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мир

Илон Маск объявил "амнистию" в Твиттере после онлайн-плебисцита

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 Alexander Kazakevich
Латинская поговорка "Vox Populi, vox Dei" в очередной раз помогла Илону Маску претворить в жизнь неоднозначные решения.
Латинская поговорка "Vox Populi, vox Dei" в очередной раз помогла Илону Маску претворить в жизнь неоднозначные решения.   -   Авторское право  Gregory Bull/AP

"Глас народа – глас Божий": Илон Маск объявил "амнистию" заблокированным аккаунтам в Твиттере после голосования в социальной сети. 

В онлайн-опросе на странице миллиардера приняли участие более трёх миллионов пользователей, 72% поддержали восстановление приостановленных учётных записей, которые не нарушали закон и не занимались "откровенным спамом."

Ранее новый владелец соцсети уже разрешил Дональду Трампу при желании вернуться в Твиттер.

Associated Press со ссылкой на специалистов в области безопасности в Интернете, написало что т.н. "амнистия" может привести к распространению дезинформации, а также создать условия для травли и разжигания ненависти. 

В комментарии к публикации, сделанной в Твиттере, Маск назвал информагенство "экспертами по фейкам", вероятно, намекая на работу AP во время инцидента с падением ракеты в Польше. На днях стало известно об увольнении корреспондента, якобы сообщившего, что "высокопоставленный сотрудник американской разведки" подтверждает, что именно российская ракета пересекла воздушное пространство НАТО, что привело к гибели двух мирных жителей Пшеводува.