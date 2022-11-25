Илон Маск объявил "амнистию" в Твиттере после онлайн-плебисцита

"Глас народа – глас Божий": Илон Маск объявил "амнистию" заблокированным аккаунтам в Твиттере после голосования в социальной сети.

В онлайн-опросе на странице миллиардера приняли участие более трёх миллионов пользователей, 72% поддержали восстановление приостановленных учётных записей, которые не нарушали закон и не занимались "откровенным спамом."

Ранее новый владелец соцсети уже разрешил Дональду Трампу при желании вернуться в Твиттер.

Associated Press со ссылкой на специалистов в области безопасности в Интернете, написало что т.н. "амнистия" может привести к распространению дезинформации, а также создать условия для травли и разжигания ненависти.

В комментарии к публикации, сделанной в Твиттере, Маск назвал информагенство "экспертами по фейкам", вероятно, намекая на работу AP во время инцидента с падением ракеты в Польше. На днях стало известно об увольнении корреспондента, якобы сообщившего, что "высокопоставленный сотрудник американской разведки" подтверждает, что именно российская ракета пересекла воздушное пространство НАТО, что привело к гибели двух мирных жителей Пшеводува.