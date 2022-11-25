За заслуги и позицию: россиянка станет одним из программных директоров Зальцбургского фестиваля

Российский режиссёр и театральный критик Марина Давыдова, вынужденная покинуть страну из-за антивоенной позиции, станет директором драматической программы Зальцбургского фестиваля. По словам его художественного руководителя, Маркуса Хинтерхойзера, назначение Давыдовой увеличит международную аудиторию.

Россиянка уже ставила спектакли в театрах Австрии и Германии, с начала российского вторжения в Украину она проживает в Берлине. На родине на неё составлен протокол за "дискредитацию Вооружённых сил".

Зальцбургский фестиваль – важное событие театральной Европы. В его программу входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли.