English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Австрия

За заслуги и позицию: россиянка станет одним из программных директоров Зальцбургского фестиваля

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
На протяжении трёх лет Марина Давыдова будет определять драматическую программу Зальцбургского фестиваля.
На протяжении трёх лет Марина Давыдова будет определять драматическую программу Зальцбургского фестиваля.   -   Авторское право  BARBARA GINDL/AFP

Российский режиссёр и театральный критик Марина Давыдова, вынужденная покинуть страну из-за антивоенной позиции, станет директором драматической программы Зальцбургского фестиваля. По словам его художественного руководителя, Маркуса Хинтерхойзера, назначение Давыдовой увеличит международную аудиторию. 

Россиянка уже ставила спектакли в театрах Австрии и Германии, с начала российского вторжения в Украину она проживает в Берлине. На родине на неё составлен протокол за "дискредитацию Вооружённых сил".

Зальцбургский фестиваль – важное событие театральной Европы. В его программу входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли.